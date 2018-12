Meßstetten Spannende Geschichten beim Bilderbuch-Kino

In der mit winterlichen Motiven dekorierten Turn- und Festhalle veranstaltete der Skiverein seine Skibörse, bei der fast alles, was zu einer kompletten Skiausrüstung gehört, zur Auswahl stand. Von Langlaufschuh, Skistiefeln, vielen hunderten Skiern sowie Skikleidung bis hin zu Handschuhen, Skihelmen und sonstigem Zubehör war alles geboten. Sehr zur Freude des Vorsitzenden des Skivereins, Oliver Rentschler, und seines Teams war am Abend kaum noch ein Platz in der mit Tischdekoration versehenen Cafeteria, welche die Gäste zum gemütlichen Plausch und zum Aufwärmen nutzten, zu ergattern. So mussten noch zusätzlich Tische und Stühle aufgestellt werden.

Im trockenen Museum lässt sich’s gut gehen

Recht ungemütlich wurde es am Sonntag, so dass es sich bei Regen und starkem Wind wohl so mancher überlegte, ob er den Weihnachtsmarkt besucht. Doch im trockenen und warmen Museum für Volkskunst fühlten sich die Besucher, die Museumsleiterin Hildegard Schade herzlich begrüßte, beim Tag der offenen Tür und der mit mehr als 4500 Einzelteilen bestückten Sonderausstellung "Lieblingsstücke – oifach schee" wohl. Mit Erstaunen gingen die Gäste von einer Vitrine zur anderen, vom Keller bis in das Dachgeschoss, und schauten sich die Lieblingsstücke, Spielsachen und Puppen an, die Ausstellerin Brigitte Laichinger aus Dusslingen zusammen getragen hat und die an die Nachkriegsjahre erinnern.