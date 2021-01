Meßstetten So traurig ist das Heinstetter Herz

Meßstetten-Heinstetten. Am Wochenende hätte in Heinstetten eigentlich das große Ringtreffen stattgefunden – mit dem klassischen Vor-Corona-Programm. So war der Plan, der Rest ist bekannt. Die Pandemie hat dieses Vorhaben mit aller Macht durchkreuzt. Am Freitag wäre der Brauchtumsabend mit der Maskenvorstellung über die Bühne gegangen, am Sonntag hätte ein bunter Umzug mit zig tausend Hästrägern den Meßstetter Teilort in ein richtiges Narrennest verwandelt. Stattdessen gab es im Jahr 2021 für die Schwarzwald-Baar-Heuberg-Zünfte virtuelle Bändel, ein Narri-Narro über den Lautsprecher, den Tusch vom Band und das Prosit über den Videochat. Organisiert sind im SBH-Ring aus dem Zollernalbkreis die Heinstetter Hau-Giebler, die Nusplinger Tannenburger sowie die Narrenzünfte Schörzingen und Dotternhausen.