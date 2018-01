Lediglich sieben Kinder haben sich in diesem Jahr in Meßstetten als Sternsinger engagiert und sammelten Spendengelder für notleidende Kinder in Indien. "Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien weltweit" lautete das diesjährige Motto der Spendenaktion. Zum Dank verzierten die Sternsinger die Häuser der Spender mit dem traditionellen Schriftzug "C + M + B". Foto: Gerstenecker