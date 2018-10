Der Seniorenausflug der Pfarrgemeinden Hartheim und Heinstetten, den Hans Buhl aus Heinstetten und Thomas Sperling aus Hartheim organisiert hatten, hatte diesmal die Landeshauptstadt zum Ziel. In zwei Gruppen wurden die Heuberger von technisch versierten Tourist-Führerinnen durch die Baufelder des Bahnprojekts Stuttgart 21 geführt, und sie staunten nicht schlecht über die Ausmaße des Zukunftsprojekts und die heutigen bautechnischen Möglichkeiten. Im Stuttgarter Sportrestaurant "Neuwirtshaus" ließen sie sich das Mittagessen schmecken, ehe sie hinter die Kulissen des Südwest Rundfunk (SWR) blicken durften: Im Archiv staunten sie darüber, wie schnell die Mitarbeiter den Blasmusik-Titel "Böhmischer Traum" – gespielt von verschiedenen Blasorchestern – fanden und abspielten kann: in Sekundenschnelle. Anschließend bekamen die Besucher vom Großen Heuberg die Gelegenheit, die beiden Fernseh- und Rundfunksprecher Michael Matting und Michael Saunders kennenzulernen und Einblicke in deren Tagesabläufe als Moderatoren zu bekommen. Alle Teilnehmer erlebten einen spannenden und informativen Seniorenausflug und freuen sich bereits auf den nächsten im kommenden Jahr. Foto: Kirschbaum