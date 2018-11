Meßstetten Selbst bei den Eltern rinnt der Schweiß

37 Kinder des Eltern-Kind-Turnens sowie der Bewegungsschule 1 turnten sich durch den "Bauernhof und absolvierten mit großem Mut verschiedenste Stationen: "Auf der Hühnerstange laufen", "den Stall aufräumen" oder "den Kühen Futter bringen" – turnerisch waren das echte Herausforderungen. Fürs Absolvieren einer Station erhielt jedes Kind einen Stempel auf die Laufkarte. Der Kommentar eines schwitzenden Vaters: "Eigentlich habe ich die Stempel verdient."

Die zwölf Kinder der Bewegungsschule 2, die gemeldet waren, nahmen am TSV-Kindercup teil, bei dem Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit gefordert waren. Die etwa 50 Turnerinnen und Turnern traten in mehreren Alters- und Leistungsklassen an, darunter auch Gruppen, deren Übungsstunden für gewöhnlich nicht auf Wettkämpfe ausgelegt sind. Gerade für diese Kinder war es ihr erster Wettkampf überhaupt. An vier Geräten zeigten sie ihr Können und heimsten ihre Wettkampfpunkte ein. Stolz auf ihre Leistungen, durften alle Kinder auf dem Siegerpodest Urkunden entgegen nehmen.

Eigens für die Vereinsmeisterschaften hatte das TSV-Team Medaillen entworfen, und auch die Trainer nahmen einen Preis mit nach Haus: Es war der Spaß, den Kinder und Eltern hatten.