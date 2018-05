Meßstetten Seit 60 Jahren Kinderwohl im Blick

Auch Ortsvorsteher Bodo Schüssler gratulierte zum 60. Bestehen und blickte auf die Geschichte des Kindergartens: 1937 hatte man sich in Hartheim mit der Idee zum Bau einer Kinderschule beschäftigt. Der Zweite Weltkrieg verhinderte die Ausführung aber zunächst. Erst 1958 war es soweit. Nach zweijähriger Bauzeit, mit einem Kostenaufwand von 100 000 Mark, wurde der Neubau am 15. Juni 1958 eingeweiht.

Ortspfarrer Hugo Wölfle weihte das Haus der Mutter Maria. Damals führten Schwester Hermine und Schwester Hildegard die Einrichtung. Bis 1977 widmete Schwester Hermine ihre Arbeitskraft der Erziehung der Kinder. Auch samstags und während der Erntezeiten hatte sie die Kinder über Mittag in ihrer Obhut.

Als Veronika Schreyeck-Steidle die Kindergartenleitung übernahm, passte sie die Kindergartenarbeit den neuen Entwicklungen in der Früherziehung an. Nach ihrem überraschenden Ausscheiden übernahm Eva Hülsmann die Leitung. Seit 1984 leitet Edith Klostermann die frühkindliche Erziehungsarbeit. 1986 wurde die frühere Schwesternwohnung im oberen Stockwerk zu einem weiteren Gruppenraum ausgebaut.

Der "Baby-Boom" anfangs der 1990er-Jahre machte die Erweiterung des Kindergartens erforderlich. Während des Umbaus wurde der Kindergarten in die Vereinsräume des Gesang- und Musikvereins ausgelagert. In einer Aktion von Eltern und Großeltern wurde die Außenanlage neu gestaltet und am 16. Oktober 1994 die erweiterte Einrichtung, die 900 000 Mark kostete, der Bestimmung übergeben. Seit 2006 werden Kinder, die jünger als drei Jahre sind, betreut und 2014 wurde dann die Altersgrenze auf zwei Jahre herabgesetzt. Der Außenbereich des Kindergartens präsentiert sich in kindgerechtem Zustand – 2016 war er neu gestaltet worden.

Bodo Schüssler dankte, auch im Namen des Ortschaftsrates, Edith Klostermann und ihrem Team für die wertvolle Erziehungsarbeit. Überraschend für Kindergartenteam und Kinder gab es zum Jubiläum ein weiteres Geldgeschenk: Für die jährlichen Teilnahmen der Kindergartenkinder und ihrer Eltern übergab Michael Falkenburger eine Spende in Höhe von 444 Euro. Von der Möglichkeit zur Besichtigung des Kindergartens machten die Besucher regen Gebrauch und die Helfer hatten den ganzen Tag über alle Hände voll zu tun.