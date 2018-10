Meßstetten Schulleiterin steigt als Letzte in den Korb

Um 15.33 Uhr setzte Abteilungskommandant Frank Löffler den telefonischen Notruf über den Brand in der Heinstetter Schule an die Einsatzzentrale nach Balingen ab. Sie alarmierte die Abteilungsfeuerwehr und die Stützpunktwehr Meßstetten sowie den DRK-Rettungsdienst.

Schnell waren Einsatzleiter Reiner Steidle und Zugführer Michael Gomeringer vor Ort, um die Situation zu erkunden. Kurz danach traf auch schon die Feuerwehr ein und begann mit den Rettungsmaßnahmen.

Die Männer drangen mit Atemschutzgeräten in die Schule ein und brachten zunächst die Schüler im Untergeschoss über den rückwärtigen Ausgang in Sicherheit. Zwischenzeitlich war der Stadtbrandmeister Ralf Smolle mit dem Meßstetter Abteilungskommandanten Holger Herrmann, der Kommandowagen und die große Drehleiter eingetroffen. Die Schüler, die im ersten Stock mit ihrer Schulleiterin Miriam Buhl im Klassenzimmer eingeschlossen waren, brachten am Fenster rote Plakate an, die signalisierten, dass sie in Gefahr waren. Die Plakate und die grüne Plakate, die "alles in Ordnung" signalisiert, ist an den Schulen eingeführt worden. Die Atemschutzträger öffneten die Fenster um Klassenzimmer, um die Kinder mit dem Rettungskorb der großen Drehleiter in Sicherheit zu bringen, ehe sich die DRK-Helfer, unter der Führung des Vorsitzenden Felix Steidle medizinisch um sie kümmerten.