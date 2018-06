Meßstetten Schroft: "Für alle ein Gewinn"

"Die Wirtschaftsförderung bleibt weiterhin Chefsache", stellte Schroft klar, und nannte in diesem Zusammenhang auch die Verlegung der Landesstraße 440 in Tieringen, für die er im Herbst mit dem Satzungsbeschluss rechnet. Hilfe von Bund, Land und Kreis erhofft sich Schroft auch fürs projektierte Dienstleistungszentrum mit Tagespflege, Praxen und Wohnungen sowie in der "stambulanten" Einrichtung, wo ambulante und stationäre Behandlung erfolgen sollen. "Hier ist die Politik gefordert", denn eine soziale Infrastruktur sei auch entscheidend für den Wirtschaftsstandort: Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehöre die Vereinbarkeit von Pflege und Berufstätigkeit, betonte der Bürgermeister.