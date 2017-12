Meßstetten Schroft: "Bürger sind nachhaltig enttäuscht"

Meßstetten (key). Von "sehr großer und auch persönlicher Enttäuschung" spricht Frank Schroft in seinem Brief zur "Standortentscheidung des Innenministeriums bezüglich der Schaffung zusätzlicher Polizeischulen in Baden-Württemberg" an Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Darin beschwert er sich, "dass das Innenministerium Baden-Württemberg eine Entscheidung zuungunsten der Stadt Meßstetten und der Region Großer Heuberg im Hinblick auf die Ansiedlung zusätzlicher Polizeischulen getroffen hat", und bittet "nachdrücklich" darum, diese Entscheidung zu überdenken und bei der Beschlussfassung im Landeskabinett für den Standort der einstigen Zol­lern­alb-Kaserne in Meßstetten zu werben.

Die Entscheidung sei "in keiner Weise nachvollziehbar und ein schwerer Schlag für unsere Stadt und die gesamte Region", so Schroft, zumal alle sachlichen Argumente für Meßstetten sprächen: kurzfristige Verfügbarkeit, Infrastruktur, sanierte Gebäude, Sportanlagen, überschaubare Investitionen, Synergien beim Einsatz von Ausbildungspersonal mit dem Standort Villingen-Schwenningen sowie der Vertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Auch das Amt für Vermögen und Bau habe explizit die Vorteile des Standorts Meßstetten in finanzieller Hinsicht betont. Aus der Polizeiführung sei zu vernehmen gewesen, dass Meßstetten "alternativlos" sei.

Äußerungen des Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Hans-Jürgen Kirstein, bestärkten ihn in der Vermutung, "dass nicht ausschließlich unter Berücksichtigung von Sachargumenten entschieden wurde". An den Äußerungen des Pressesprechers des Innenministeriums, dass nur Sachargumente entscheidend waren, hegt Schroft "erhebliche Zweifel" und bittet Kretschmann, die Bewertung nebst Kriterien der Landesregierung offenzulegen, damit "wir nicht auf die Ergebnisse einer gegebenenfalls späteren Rechnungshofüberprüfung warten müssen".