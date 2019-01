Die Dance Crew des Turn- und Sportvereins Meßstetten bietet Mädchen ab 14 Jahren am Freitag, 25. Januar, ein kostenloses Schnuppertraining an. In der Bewegungshalle der Heuberghalle wird zwischen 17 und 18.30 Uhr Tanztraining zu Hip-Hop und anderen modernen Klängen angeboten. Die Dance Crew aus Meßstetten hat bereits den zweiten Platz bei ihrem ersten STB-Gruppenwettkampf beim Neckar-Enz-Cup gewonnen. Foto: Wysotzki