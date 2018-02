Meßstetten Scheich Schrofti spart nicht mit Seitenhieben

Meßstetten (wl). "Narri-Narro, dia Fasnet ischt do" – womit am "Schmotziga Doaschdeg" auch die Heubergmetropole in die heiße Phase der närrischen Zeit geraten ist. Früh morgens ging es in Hartheim mit dem Sturm auf das Rathaus los, wo die Nota-Kratzer Guggenmusik und die "Michele" samt Garde Ortsvorsteher Bodo Schüssler seines Amtes enthoben. Er und fast der gesamte Ortschaftsrat verteidigten das Rathaus allerdings mit einer Kanone – doch das nutzte nicht viel, denn Schüssler musste sich der Anklage des Michele-Vorsitzenden Michael Falkenburger beugen und ihm den Rathausschlüssel übergeben.