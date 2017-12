Meßstetten Sägen lernen leicht gemacht

Tobias Frankenberg lernte beispielsweise den Beruf des Schreiners bei der Schreinerei Bühler in Meßstetten kennen. Er bewertet die Praktikumswoche durchweg positiv: "Ich habe einen sehr guten Einblick in diesen Beruf bekommen und kann mir gut vorstellen, ihn später einmal zu ergreifen, auch wenn er oft sehr anstrengend ist. Die Tätigkeit ist so abwechslungsreich, dass es einem dabei nie langweilig wird." Besonders gefallen haben ihm die verschiedenen Arbeitsschritte wie Sägen, Lackieren und Schleifen.

Auch Anandi Falkenberg hat gute Erfahrungen während ihres Praktikums gemacht. Sie war in der Grundschule Tieringen. "Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich durfte mit Unterstützung der Rektorin Denise Schäfer eine Unterrichtsstunde planen und halten und war dabei sehr überrascht, wie offen die Kinder mir gegenüber waren", berichtet Anandi Falkenberg. Auch sie könne sich vorstellen, den Beruf einer Grundschullehrerin später einmal zu ergreifen. Um sicher zu gehen und weitere Erfahrungen zu sammeln, will die Schülerin noch in den Ferien ein weiteres freiwilliges Praktikum machen.

Die Berufsorientierung hat in der Klassenstufe neun der Realschule Meßstetten eine große Bedeutung. Elemente wie die fächerübergreifende Thematisierung im Unterricht, Betriebserkundungen, ein Bewerbertraining, Berufsinformationsabende, der Besuch einer Bildungsmesse, die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und vor allem ein einwöchiges Betriebspraktikum sollen die Schüler auf dem Weg zur Berufswahl unterstützen.