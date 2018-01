90 Schüler der Realschule Meßstetten sind mit ihren Begleitlehrern nach Stuttgart ins SI-Centrum gefahren, um sich das Musical "Bodyguard" anzuschauen. Die jungen Zuschauer machten begeistert mit, als die bekannten Hits von Whitney Houston "One Moment in Time" und "I will always love You" erklangen. Während des Musicals gab es manche Lacher, aber auch Gänsehautmomente, die einerseits von den Gesangseinlagen, aber auch von der Geschichte des Musicals herrührten, wobei einige Besucher bei spannenden Szenen auch schreckhaft zusammenzuckten. Am Schluss der Vorstellung, als die Akteure ihren Applaus erleben durften, sang und klatschte das gesamte Publikum noch zu dem Ohrwurm "I wanna dance with Somebody". Spätabends kamen die Realschüler mit neuen Eindrücken wieder in Meßstetten an, und es wird wohl für viele nicht der letzte Musicalbesuch gewesen sein. Foto: D’Avanzo