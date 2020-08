Meßstetten Rätselraten um Schuhe an Ampel

In Flensburg in der Norderstraße werde der Brauch etwa seit 2005 aus praktischen Gründen gepflegt: Wer im dortigen Skatershops neue Sneaker kaufte, ließ die alten dort – und der Ladenbesitzer warf sie über eine Leine, die über die Straße gespannt war. Auch die Bundeshauptstadt hat der Trend erreicht – und nun Meßstetten, wo Schuhe über der Ampel in der Stadtmitte baumelten. Was der Grund ist? Das bleibt der Fantasie der Betrachter überlassen. Ob da ein junger Mann sich verliebt hat?