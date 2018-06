Meßstetten. Das Meßstetter Puppentheater Valenti.Ko unter Leitung von Valentina Konschu spielt am Montag, 25. Juni, das Stück: "Das kleine Ich bin ich" im Bürgertreff. Bei diesem spannenden Stück sind die großen Stabpuppen in ihrer Schönheit und ihrer starken Ausdrucksweise in Aktion zu erleben. Der Eintritt ist frei. Die Kosten übernimmt der Verein Altenhilfe und will mit diesem Angebot die Brücke "von Jung zu Alt" schlagen. Ab 14 Uhr wird bewirtet. Die Vorführung beginnt um 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte Meßstetten in der Hangergasse 68.