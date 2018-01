Meßstetten Publikum darf sich kreativ austoben

Eine ganz eigene Atmosphäre verlieh dem Saal eine Neon-Show mit UV-Licht, und die auf den Tischen ausgelegten Neonstäbchen regten zum Basteln und Gestalten an, so dass auch die Zuschauer etwas zu tun hatten, während die Gruppe "Gym(G)old" zu den Klängen von "Ich lass’ für dich das Licht an" auf der Bühne glänzte. Turnerisch charmant wurden die Zuschauer danach unter Leitung von Christel Ammann in die Welt der Träume geleitet, an der Bar herrschte ausgelassene Stimmung, und eine gut bestückte Tombola sorgte für unerwartete Gewinne. Die Aufführung des Lustspiels "Ein Mann für Rosi", bei der die Laiendarsteller des TSV glänzten, sorgte für manche Lachträne in den Augen der Zuschauer, und der Schwank brachte es auf den Punkt: Für andere mitzudenken kann nur nach hinten losgehen. Lästernde Nachbarn können zur Plage werden. Die Liebe sucht sich ihren eigenen und vorbestimmten Weg.

Als Akteure brillierten Eleonore Zeyer, Angelina Gompper, Bernd Mittrich, Angelika Eppler, Knut Kielich und Hermine Engel unter der Regie von Inge Roth und mit Unterstützung der Souffleuse Regina Holzmann.

Schwofen bis in den frühen Morgen hinein

Damit noch nicht genug: Das Duo "Regenbogen Gold" brachte die Gäste zum Abschluss mit stimmungsvoller Musik auf die Tanzfläche, und so wurde gefeiert bis in den frühen Morgen.