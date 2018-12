Meßstetten Plakat in Form einer Filmrolle der Meßstetter DLRG-Jugend überzeugt beim Wettbewerb "Der Preis"

Einen Preis für besondere Jugendarbeit im Bezirk Zollernalb hatte der Bezirksjugendvorstand ausgelobt. Den Wettbewerb "Der Preis" gewann die DLRG-Jugend Meßstetten. Federführend wirkten dabei die Rettungsschwimmerinnen Melanie Steidle, Iris Weber und Stefanie Wysotzki.

Der Beitrag der Meßstetter bestand aus einer Art Plakat in der Form und Länge einer Filmrolle. Diese ist ausgerollt zwischen sechs bis sieben Meter lang. Dargestellt sind, wie die Ausschreibung es forderte, besondere Ereignisse der DLRG-Jugend im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018. Darauf sind Aktionen wie der Stauseetag, der Ausflug ins Spaßbad Galaxy bei Erding, die Württembergische Meisterschaft, die Ausbildungswoche an der Küste bei Baabe/Rügen und das Rettungswochenende in Freiburg abgebildet. Mit dem Preis war ein Preisgeld für die Jugendarbeit der Meßstetter Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) verbunden.