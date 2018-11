Die Frauengemeinschaft Heinstetten hat erstmals eine Pilgerwanderung unternommen. Die Teilnehmerinnen zogen auf dem Jakobus- und Oberschwäbischen Pilgerweg von der Engelswieser Wallfahrtskirche in Richtung Meßkirch. Dabei wurde im Wechsel gebetet, gesungen und Stille gewahrt. Am Tagesziel, der Stadtpfarrkirche St. Martin in Meßkirch, setzten eine Andacht und die Bitte um Gottes Segen den Schlusspunkt. Foto: Steidle