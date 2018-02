Meßstetten Park soll ein Bauplatz werden

Meßstetten. Für die Anwohner "Am Berg" sprach Lore Binder in der Bürgerfragestunde zu einem Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung, denn die neunte Änderung des Bebauungsplanes "Am Berg – Lautlinger Weg – Hinter dem Berg" schmeckt diesen überhaupt nicht, wie Binder deutlich machte.

Mit ihr will die Stadt ein unbebautes, 1600 Quadratmeter großes Grundstück, das den Anwohnern als Park dient, zum Baugrundstück für zwei Einfamilienhäuser oder ein Mehrfamilienhaus machen.

Bürgermeister Frank Schroft wies darauf hin, dass es Kommunen durch "scharfe Restriktionen im Umwelt- und Naturschutzbereich" zunehmend erschwert werde, sich im Außenbereich zu entwickeln, also neue Baugebiete auszuweisen, zumal wenn innerorts noch Brachflächen vorhanden seien. Gemäß der Strategie der Agenda "Meßstetten 2030", Einwohner zu gewinnen, habe sich der Gemeinderat schon in den Haushaltsberatungen dafür ausgesprochen, für die 1970 als Parkanlage definierte städtische Fläche in der Biegung des Höhenwegs Wohnbebauung zuzulassen und damit als Stadt auch mit gutem Beispiel voran zu gehen.