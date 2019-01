Meßstetten Ortsvorsteher Harald Eppler legt Amt nieder

Meßstetten-Hossingen. Am Freitagabend hat der langjährige Ortschaftsrat per Whats App die Hossinger Ortschaftsräte über seinen Rückzug informiert. In einer Pressemitteilung nennt er berufliche Gründe, die ihn zeitlich sehr in Anspruch nehmen. Eppler ist technischer Leiter der Stadtwerke Balingen. Gleichzeitig möchte er mit dem Rückzug aus dem Ortschaftsrat, dem er seit 1994 angehört, Platz für Neues schaffen. Weiter teilt er mit, dass seine Tätigkeit als Gemeinderat in Meßstetten von seinem Rückzug nicht betroffen sei. Er kündigte an, bei der nächsten Kommunalwahl im Mai erneut für die Freie Wählervereinigung für den Meßstetter Gemeinderat zu kandidieren, um dort auch weiterhin die Hossinger Interessen zu vertreten.