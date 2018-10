Meßstetten Oleanders Gesang hat wahrlich Heilkräfte

Dass sich diese Proben voll gelohnt haben, davon durften sich nun die aufmerksam lauschenden Besucher selbst überzeugen. Die Band präsentierte sich anfangs, als noch mehrere "Neulinge" der Klasse Fünf mitspielten, mit populären Stücken wie "Mr. Bojangles" und "It’s Raining Men" sowie den Jazzstandards "Chameleon" und "The Chicken". Danach bekam das toll mitgehende Publikum Musiktitel von Robbie Williams zu hören, und abschließend zogen die jungen Musiker mit einem ABBA-Medley die Gäste in ihren Bann. Immer wieder gab es Sonderapplaus für die Instrumentalsoli sowie für den Sänger Jonas Buhl, der mit brillanter Stimme glänzte.

Die Rhythmuswelle schwappt über

Der Rhythmus schwappte auf die Besucher über: Bei den bekannten Songs "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Thank You For The Music" und "Money, Money, Money" nickten und klatschten die Zuhörer im Takt mit, worauf die Musiker, die ihre Instrumente sicher beherrschten, mit brausendem Beifall belohnt wurden. Um eine Zugabe kamen sie nicht herum.

"Da habt ihr ein tolles Programm auf die Beine gestellt", lobte Schulleiter Nobert Kantimm am Ende der mitreißenden Darbietungen und schenkte den beteiligten Schülern speziell bedruckte Kugelschreiber, den leitenden Lehrkräften Blumengebinde.