Meßstetten. "O’zapft is" heißt es am Freitag, 28. September, in der Turn- und Festhalle. Die Offizier- und Unteroffizierheimgesellschaft Geißbühl lädt zum Oktoberfest ein. Mit "D’Gipfelstürmer" spielt eine Band, die beste Stimmung garantiert. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es bei der Volksbank Heuberg in Meßstetten und bei allen Vorstandsmitgliedern zum Preis von sechs Euro sowie an der Abendkasse für acht Euro.