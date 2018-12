Die Theatergruppe des Gesangvereins Hartheim präsentiert ein schwäbisches Lustspiel mit dem Titel "Nur Zoff mit dem Stoff", das aus der Feder des Autors Bernd Gombold stammt. Aufführungstermine sind der 29. Dezember ab 14 und ab 20 Uhr, der 4. und 5. Januar, jeweils ab 20 Uhr in der Festhalle Hartheim. Karten sind vorzubestellen unter der Telefonnummer 07579/93 31 75 jeweils von 18 bis 19 Uhr am 18., 20. und 27. Dezember sowie am 2. und 3. Januar. Kartenvorbestellungen sind auch per E-Mail möglich unter theater-hartheim@web.de. Für die Nachmittagsvorstellung am 29. Dezember gibt es keinen Kartenvorverkauf. Foto: Kleiner