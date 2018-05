Meßstetten Nur die Trainingshalle bereitet Sorge

Mit Sorge blickten die Funktionäre bei der Hauptversammlung auf die Trainingsmöglichkeiten der vier aktiven und zehn Jugendteams, sofern in Zukunft das Training in der Halle der Zollern­albkaserne, in der angeblich demnächst das Wasser abgestellt werde, nicht mehr möglich sein sollte.

Erfreut ist Eppler über die Entwicklung des TSV: Das 49. Internationale Handballturnier sei in die Spur gebracht, die Mitgliederzahl des größten Hossinger Vereins auf 319 angewachsen – fast die Hälfte der Einwohner. Von aufblühender Finanzlage berichtete Kassierer Andreas Schuler.

Dass der Einbruch bei den Herren nach dem Trainerwechsel von Jochen Hauser zu Klaus Eppler ausgeblieben sei, lobte er ebenfalls. Ein Kompliment ging an Jugendleiter Christian Roth. Jugendleiterin Carmen Prislin freut sich über die Teilnahme von rund 20 Kindern am Miniturnen und die Unterstützung der Vereinsführung bei Veranstaltungen. Die TaekwonDo-Sportler haben Lehrgänge besucht und vier haben Kup-Prüfungen bestanden. Ansonsten waren die Mitglieder bei Veranstaltungen wie dem Frühlings- und Herbstfest, dem Weihnachtsmarkt sowie vereinsinternen Festen im Einsatz, wie Schriftführer Heiko Müller darlegte. Ortsvorsteher Harald Eppler lobte die Jugendarbeit und den Einsatz aller Verantwortlichen. Für 17 Jahre aktive Tätigkeit zeichnete Sportkreisvorsitzender Hendrik Rohm Rolf Eppler mit der silbernen Ehrennadel aus. Heiko Müller bekam für 13 Jahre als Beisitzer die WLSB-Ehrennadel in Bronze und Klaus Bodmer für mehr als 25 Jahre Einsatz die WLSB-Ehrennadel in Gold.