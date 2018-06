Meßstetten. Vier Wandertage verbringt der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Meßstetten, vom 24. bis 27. Juni in Bad Dürkheim in der Pfalz. Täglich sind zwei Wanderungen geplant, so dass für Viel- und Wenigwanderer etwas dabei ist. Stadtbesichtigungen, eine Planwagenfahrt durch die Weinberge, eine Weinprobe und eine Führung durch das Hambacher Schloss sind geplant. Nichtmitglieder sind willkommen. Der Gesamtpreis beträgt voraussichtlich 420 Euro, der Einzelzimmerzuschlag 45 Euro, einzuzahlen auf das Konto der Ortsgruppe DE81 6536 1469 0010 3380 04 bei der Volksbank Heuberg. Wer eine Anzahlung geleistet hat, sollte den Restbetrag, 290 Euro, bis 15. Juni überweisen. Abfahrt ist am 24. Juni um 7.30 Uhr am Rathaus. Es sind noch Plätze frei: Anmeldung bei Familie Kästle, Telefon 07431/66 75.