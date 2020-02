Meßstetten Nina Witzemann will baden-württembergische Bierkönigin werden

Um zu erklären, warum Bierkönigin ihr "Ding" ist, muss Nina Witzemann nicht lange überlegen. Zum einen trinke sie gerne Gerstensaft, am liebsten Weizen, am liebsten mit Freunden in der Dorfkneipe oder bei einem gemütlichen Kaminabend. Durch Alex Kroll habe sie zudem schon oft die Gelegenheit gehabt, hinter die Kulissen zu schauen und den Bierbrauprozess zu verfolgen. Dabei habe sie gelernt, dass Bier "unglaublich faszinierend" sei: Der Brauprozess, die verschiedenen Sorten, die Zutaten, die unterschiedlichen Einschenktechniken – Bier sei eben nicht gleich Bier, und es benötige einiges an Kompetenz, um damit richtig umzugehen.

Mit ihrer Kandidatur und möglicherweise mit dem Titel Bierkönigin wolle sie dazu beitragen, die baden-württembergische Bierkultur zu repräsentieren und zudem das Bewusstsein stärken, dass Bier nicht nur ein "Bauerngetränk" sei. Sie wolle auch, ganz wichtig, gegen das ihrer Meinung nach überholte Vorurteil ankämpfen, wonach Frauen eher zu Wein oder Sekt greifen. "Ich trinke gerne Bier", sagt Witzemann, "so wie viele andere Frauen auch!"

Die Wahl der baden-württembergischen Bierkönigin hat der Brauerbund in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgeschrieben. Bei der Premiere 2019 war auch eine junge Frau aus Zollernalbkreis angetreten - und erfolgreich: Debora Jetter aus Balingen wurde am Ende zwar nicht Königin, aber eine von zwei Prinzessinnen. In diesem Jahr ist der Wettbewerb leicht modifiziert: Am Ende wird es neben der Königin nur eine Prinzessin geben.

Nina Witzemann bezeichnet sich ganz selbstbewusst als "ideale Kandidatin": Sie liebe nicht nur Bier, sondern sei auch eine quirlige und offene "Powerfrau" mit schwäbischem Charme, Disziplin und dem steten Willen, Dinge durchzuziehen. Beruflich ist Witzemann als Data Scientist in der IT-Abteilung von Groz-Beckert in Albstadt tätig, nebenher absolviert sie derzeit noch einen Masterstudiengang im Fach Data Science.

Daneben liebt sie Reisen und macht viel Sport: Die 24-Jährige läuft (belegte unter anderem im vergangenen Jahr den ersten Platz beim Charity-Lauf in Albstadt), fährt Rennrad, Ski und hüpft auf Trampolinen. Zudem ist sie Eigentümerin einer Dauerkarte für die Fußball-Spiele des VfB Stuttgart – auch dabei kommt die bei der Wahl geforderte Leidenschaft durch: Ein Stadionbesuch ohne Bier sei für sie undenkbar, sagt Witzemann.

Jeder kann abstimmen

Auf die nun kommenden Tage blickt sie mit froher Erwartung und Spannung zugleich - und sie ist ein wenig kribbelig, weil sie, die "Powerfrau", die Entscheidung nun nicht mehr selbst in der Hand hat: Von diesem Freitag an bis einschließlich Sonntag, 22. März, kann jedermann auf der Online-Präsenz unter www.bier koenigin-bw.de für eine der 16 Finalistinnen seine Stimme abgeben - und zwar nicht nur einmalig, sondern jeder eine Stimmen am Tag.

Witzemann hofft dabei auf die breite Unterstützung aus der Region. Anfang April gibt der Brauerbund die acht Damen bekannt, die die meisten Stimmen erhalten haben - Königin und Prinzessin werden dann Anfang Mai beim Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen gekürt. In Stuttgart dabei zu sein, zur Königin gekrönt zu werden - das ist Nina Witzemanns großer Traum.