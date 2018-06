Meßstetten Nicht im Zeitplan

Meßstetten-Oberdigisheim (key). Voraussichtlich in den nächsten vier Wochen soll die Sanierung des Hochbehälters Haselsteige beginnen, wie die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung am Freitagabend erfahren haben. Den Auftrag für einen Teil der Ingenieurleistungen musste das Gremium allerdings noch vergeben.