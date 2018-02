Meßstetten (hol). Der neue Leiter des Bauamts der Stadt Meßstetten tritt zum 1. Juli seinen Dienst an. Das hat Bürgermeister Frank Schroft dem Schwarzwälder Boten auf Anfrage mitgeteilt. Der Gemeinderat habe den Nachfolger von Markus Wissmann bereits gewählt. Um wen es sich handelt, wollte Schroft noch nicht preisgeben und sprach von einem "jungen, motivierten und kompetenten Bauingenieur mit Masterabschluss, der seine Fähigkeiten und seine Führungsverantwortung bereits in der Landesverwaltung unter Beweis stellen konnte". Damit er sich ungestört auf seine neue Aufgabe vorbereiten könne, werde sein Name erst "rechtzeitig zum Dienstbeginn" veröffentlicht.