Meßstetten Neuer Kämmerer

Meßstetten (wis). Daniel Bayer, bisher Kämmerer und Gemeindepfleger in Deißlingen bei Rottweil, wird neuer Kämmerer der Stadt Meßstetten und damit Nachfolger von Jürgen Buhl, der am Montag seine Stelle als Bürgermeister von Seitingen-Oberflacht antritt. Der Schörzinger ist 35 Jahre alt und bekommt es in Meßstetten gleich zum 1. Januar mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, kurz Doppik, zu tun, das er aus Deißlingen schon seit mehreren Jahren kennt.