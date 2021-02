Meßstetten Närrische Dessous

Uschi Deufel, Uli Kleiner und Horst Kirschbaum hatten zuvor den Eingang und die Fassade mit närrischen Utensilien der Hau-Giebler, den Bosch-Hexa und des Musikvereins hergerichtet. Am Rathauseingang war eine Schur voller "Krawatten to go" gespannt. Schließlich konnten die Damen diesmal keine Krawatten abschneiden. Die närrische Dekoration, zu der auch historische Unter- und Nachtwäsche gehört, bleibt bis Aschermittwoch hängen.