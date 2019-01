Meßstetten Nachtumzug Heinstetten: Gute Laune trotz Schneetreibens

In großer Besetzung mit rauschender, glitzernder Kleidung und LED-Lichtern bestückten Instrumenten zogen die Kaos-Gugga aus Albstadt beim Umzug mit und sorgten wie die Nota-Kratzer aus Hartheim in der Halle für fetzige Musik und gute Stimmung. Das bestens gelaunte Publikum war gut in Fahrt und feierte zusammen mit den Boscha-Hexa mit viel Remmidemmi bei Show, Hexentanz, Guggenmusik und der fröhlichen Fasnetsmusik von DJ Magge bis in die frühen Morgenstunden hinein.