Meßstetten Nach Organspende endlich wieder durchatmen

Eine Viertelstunde später lag der Meßstetter im Sanka, der mit Blaulicht nach Freiburg in die Uniklinik brauste. Nach einer neunstündigen Operation und etlichen weiteren Stunden im Narkoseschlaf startete Brachmann in den ersten Tag eines neuen Lebens, das ihm dank einer Spenderlunge geschenkt wurde: Zum ersten Mal seit nunmehr fünf Jahren konnte der Meßstetter wieder tief durchatmen. "Dieses Gefühl war eine richtige Befreiung!"

Biopsie brachte erschütternde Diagnose

Denn Atmen war für den Familienvater einige Jahre lang eine Qual. Im Sommerurlaub 2010 bemerkte Brachmann, dass etwas nicht stimmt. Der Weg zu seiner Ferienwohnung auf einem Hügel bereitete ihm große Probleme; er konnte kaum 30 Meter gehen, ohne nach Luft ringen zu müssen. So vereinbarte er einen Termin beim Lungenarzt, und eine Biopsie brachte schließlich die Diagnose: Lungenfibrose im mittleren Stadium.

"Das Lungengewebe vernarbt und zersetzt sich zusehends", erklärt Brachmann. Die Krankheit verursacht irreparable Schäden an der Lunge, doch mit einem sehr teuren Medikament aus Großbritannien – die Drei-Monats-Packung kostet um die 42.000 Euro – lässt sie sich zwar nicht heilen, der Verlauf aber immerhin verlangsamen.

Eingriff war mit Risiken verbunden

Mit der Diagnose machten die Ärzte dem damals 42-Jährigen klar, dass er mit dieser Krankheit nur noch wenige Jahre zu leben habe - ein Gedanke, mit dem sich Brachmann in den kommenden Monaten anfreunden musste. Im April 2012 wurde Brachmann als Organempfänger gelistet. Auch wenn eine Organtransplantation in seinem Fall früher oder später unumgänglich war, hatte er die Wahl, ob er diesen Schritt gehen wollte. Wenngleich der Eingriff mit gewissen Risiken und Einschränkungen zusammenhängt: Für den Ehemann und Vater war schnell klar, dass er auf die Liste von Eurotransplant möchte – für sich und seine Familie. Das Warten begann...

Trotz der Medikamente verschlechterte sich Brachmanns Zustand derweil immer weiter. Wo immer er ging, hatte er einen Kanister mit Sauerstoff dabei; die Atemnot war sein ständiger Begleiter. Dennoch ging er weiter seiner Arbeit bei Groz-Beckert in Ebingen nach, wechselte aber aus der Produktion in eine Ausbildertätigkeit.

Anruf in letzter Minute

Der Wendepunkt, der auch sein Todesurteil hätte sein können, war eine Lungenembolie. Anfang 2015 erlebte Brachmann eine massive Verschlechterung seines Zustandes und suchte die Lungenklinik in Stuttgart auf. "Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sonst hätte das mein Ende sein können", sagt Brachmann. Schnelles Handeln der Ärzte und Blutverdünner sicherten sein Überleben, doch von da an ging es noch weiter bergab. "Ich konnte am Ende trotz Sauerstoffzufuhr keine 50 Meter am Stück mehr laufen", erinnert er sich. Selbst einfachste Alltagsarbeiten wie Zähneputzen oder Kochen waren ein Kraftakt; die meiste Zeit verbrachte er im Liegen. Während er anfangs noch einen Liter Sauerstoff pro Stunde zuführen musste, waren es zu diesem Zeitpunkt stündlich acht.

Der lebensrettende Anruf kam sprichwörtlich in letzter Minute. "Ohne Spenderlunge wäre ich heute nicht mehr hier. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche." Woher seine neue Lunge kommt, weiß Brachmann nicht. Sie könnte von einem Verstorbenen aus einem der acht Länder stammen, die sich zu Eurotransplant zusammengeschlossen haben. Damit ein Spenderorgan passt, müssen mehrere Parameter zusammenwirken, etwa die Größe und die Blutgruppe.

Natürlich hatte er nach der Operation Schmerzen, erzählt Brachmann, doch das Atmen war ihm mit der neuen Lunge sofort möglich; sie fügte sich von Anfang an in den Kreislauf ein. Dann galt es, wieder auf die Beine zu kommen. Es folgten – bis heute – Reha-Aufenthalte, viele Kontrolltermine und Physiotherapie. Mit der Krankheit hatte sich Michael Brachmann eine schonende, sehr kurzatmige Atemweise angeeignet. Das normale Durchatmen musste er erst wieder lernen.

Seine neue Lunge hütet er wie einen Schatz

Seither beschützt der heute 52-Jährige seine neue Lunge wie einen Schatz; das Organ kommt ihm nicht fremd vor. Damit der Körper weiterhin gut mit der Lunge eines anderen Menschen zusammenarbeitet und sie nicht abstößt, muss Michael Brachmann ein Leben lang täglich Medikamente nehmen, viel desinfizieren und auf seine Ernährung achten. Denn schon eine leichte Erkrankung wie eine Erkältung könnte zu Problemen führen. "Ich habe mit der Lunge ein Geschenk bekommen, und das hüte ich, so gut es geht", betont der Transplantierte.

Heute, fast fünf Jahre nach der Operation, führt der Meßstetter – unter Beachtung einiger Regeln – wieder ein weitgehend normales Leben. Ein Jahr nach der Operation kehrte er in seinen Beruf zurück, er geht täglich spazieren, und körperliche Anstrengung versetzt ihn nicht mehr in Atemnot. "Ich lebe aber bewusster", sagt er. "Vieles ist nicht mehr so wichtig, über das ich mich früher geärgert hätte." Bisher hatte Brachmann keine Probleme mit dem neuen Organ. Wie lange es noch gut geht, weiß er allerdings nicht. Es gebe Menschen, die mehr als 20 Jahre lang mit einem Spenderorgan weiterleben.

Wegen Corona in häuslicher Isolation

Bisher sind es knapp fünf weitere Jahre Leben mit seiner Frau und seinem 20-jährigen Sohn, die ihm die Entscheidung eines Verstorbenen oder dessen Angehöriger für eine Organspende ermöglicht haben –­ und die genießt Michael Brachmann in vollen Zügen.

Aktuell hat Brachmann wie so viele Lungentransplantierte und Menschen mit anderen Vorerkrankungen mit der Bedrohung durch das neuartige Coronavirus besonders zu kämpfen. Seit März verbrachte er seine Tage in häuslicher Isolation, ebenso wie seine Frau und sein Sohn. Seit wenigen Tagen ist er wieder vor Ort an seiner Arbeitsstelle. Dank der strengen Schutzvorschriften, die bei Groz-Beckert gelten, und der Rücksicht seiner Arbeitskollegen fühlt er sich dabei recht sicher. Alle tragen einen Mundschutz, ständige Desinfektion steht auf der Tagesordnung.

An sich sind das Dinge, die für Lungentransplantierte wie Brachmann nichts Neues sind –­ schließlich können auch andere, vermeintlich harmlose Keime, Bakterien und Viren eine Gefahr für ihn sein; nach der Transplantation gehörte das Tragen eines Mundschutzes für ihn etwa ein halbes Jahr lang zum Alltag.

Viele Menschen überleben lange Wartezeit nicht

In Deutschland regelt ein Organspendeausweis die Erlaubnis, dass nach dem Tod Organe entnommen und Patienten eingesetzt werden dürfen. Ist kein Ausweis vorhanden, entscheiden die Hinterbliebenen – doch die entscheiden sich im Zweifel oft gegen eine Organspende. Daher übersteigt die Zahl der Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, bei weitem die Zahl derer, die als Organspender infrage kommen. Viele Menschen überleben die oft lange Wartezeit nicht.

Eine Regelung, die dem entgegen wirkt, gibt es beispielsweise in Österreich. Dort gilt jeder, der sich zu Lebzeiten nicht explizit gegen eine Organspende ausgesprochen hat, als potenzieller Spender. Ein ähnliches Gesetz wurde im Januar auch im Deutschen Bundestag diskutiert –­ und scheiterte. Stattdessen soll mehr Aufklärung betrieben werden.

Auseinandersetzung mit Thema ist wichtig

Als jemand, der einem Spenderorgan sein Leben verdankt, bedauert Michael Brachmann das "Nein" des Bundestags zu diesem Gesetz. "Ich als Betroffener wünsche mir, dass ein entsprechendes Gesetz mehr Menschen dazu bringt, sich überhaupt einmal mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen", betont er.

Natürlich sei es zu respektieren, wenn jemand – etwa aus ethischen Gründen – nicht dazu bereit sei, nach seinem Tod seine Organe zu spenden. "Doch viele Menschen würden sich sicher eher dafür entscheiden, Organspender zu sein, wenn sie besser informiert wären", meint Brachmann. Eine zwingende Erklärung für oder gegen eine posthume Organentnahme nähme den Angehörigen schließlich im Todesfall auch diese Entscheidung ab.

Michael Brachmann weiß, dass er großes Glück hatte mit seinem Spenderorgan –­ andere auf der Liste warten oft bis zu sechs Monate: "Daher nutze ich meine Bonuszeit so gut es geht."