Meßstetten Nach 13 Jahren ist ein Knopf dran

Inzwischen ist es der Stadt gelungen, die Fläche für den gesamten Grünausgleich zu erwerben, so dass die weiteren Verfahrensschritte eingeleitet werden können. Das künftige Neubaugebiet fügt sich an den südlichen Ortsrand von Hartheim an und teilt sich auf in das Gebiet Grund mit 3,4 Hektar und das Gebiet Hülbenwiesen mit 1,4 Hektar. Insgesamt 65 Bauplätze sollen dort entstehen.