Meßstetten-Unterdigisheim. Der Musikverein Unterdigisheim lädt zu seiner Kirbe mit Verlosung in die Festhalle ein. Das Fest steigt am kommenden Sonntag, 21. Oktober. Der Musikverein Renquishausen mit seinen rund 60 aktiven Musikern will für gute Unterhaltung sorgen. Neben Mittagessen gibt es auch Kaffee und Kirbekuchen. Preise gibt es bei einer Verlosung von 14 Uhr an zu gewinnen.