Meßstetten-Hartheim. Mit dem Stellen des Narrenbaums hat der Musikverein Hartheim die Vereinsfasnet eröffnet. Mit einem kleinen Umzug begleiteten die Garde, die Nota-Kratzer und die Michelezunft den Narrenbaum zur Dorfmitte, wo es ein Kraftakt war, ihn aufzurichten. Die Musiker wurden dabei tatkräftig vom Jugendraumteam, der Feuerwehr und den Motorradfreunden unterstützt. Im Anschluss ging das närrische Treiben in der Festhalle weiter, wo die Nota-Kratzer unter Leitung von Wolfgang Benne die Besucher in gute Stimmung versetzten. Danach zeigte die Garde mit zwei Tänzen ihr Können. Weiter ging es mit dem Musikverein, der unter der Leitung von Jörg Reizner die Stimmung anheizte. Nächste Veranstaltung des Vereins ist der Bürgerball am 2. März. Der Kartenvorverkauf findet am 17. Februar ab 10 Uhr in der Festhalle statt.