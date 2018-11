Meßstetten Musik und Unterhaltung zum Kaffee

Meßstetten. Bereits am Mittagstisch waren kaum noch freie Plätze zu finden, und zur Kaffeezeit kamen so viele Gäste, auch von befreundeten Bereitschaften aus der Region, dass zusätzlich Tische und Stühle aufgestellt werden mussten. Das vom Vorsitzenden Felix Steidle geleitete DRK-Team sorgte für ein gemütliches Ambiente und gute Unterhaltung – zu letzterer trug auch das Seniorenorchester des Blasmusikkreisverbands Zollernalb mit konzertanten Musikstücken, Evergreens und volkstümlicher Blasmusik bei.

Dabei kam es zu einem für die meisten Besucher überraschenden Wiedersehen mit dem Dirigenten Joachim Bock, dem früheren Dirigenten der Original Meßstetter Blasmusik, und mit Oswin Angst – der ehemalige Leiter des Gymnasiums Meßstetten moderierte das Programm. Im Orchester selbst spielten zudem bekannte Musiker aus den umliegenden Musikvereinen mit –­ allein dieser starke Auftritt des Seniorenorchesters, der das Fluidum eines Serenadenkonzerts besaß, war einen Besuch wert. Immer wieder wurden die Musiker, insbesondere die Instrumentalsolisten, mit Sonderapplaus belohnt.

Im Mittelpunkt des Interesses standen jedoch zuerst einmal das Mittagessen – eine deftige Schlachtplatte – sowie die Darbietungen von DRK-Gruppen und Gästen aus Albstadt. Ihnen war die Ehrung des in den Sozialdiensten stark engagierten Bruno Lachmann vorausgegangen. Weil er bei den Ehrungen des DRK-Kreisverbandes nicht hatte dabei sein können, wurde er nachträglich vom stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter Sven Neher und dem DRK-Ortsvereinsvorsitzenden Felix Steidle mit der kleinen Glasskulptur bedacht. In seiner Laudatio listete Neher die großen Erfolge, die Lachmann in Diensten des DRK erzielt, und die Stationen seiner ehrenamtlichen Laufbahn auf. Im Sog seiner Tochter Rebekka war er 2006 in den DRK-Ortsverein Meßstetten eingetreten und stellvertretender Vorsitzender geworden. Bald darauf übernahm er das Amt des Vorsitzenden und bekleidete dieses bis Anfang 2018, als er von Felix Steidle abgelöst worden ist. An der Gestaltung des 50-Jahre-Jubiläums im Jahre 2009 war er maßgeblich beteiligt gewesen; in den folgenden Jahren engagierte er sich für die Helfer-vor-Ort-Gruppe und für die Blutspendenaktionen. Noch heute ist er im Nachsorgedienst tätig.