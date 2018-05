Meßstetten-Oberdigisheim. Ein weiterer Höhepunkt im Rahmen der Oberdigisheimer 1250-Jahr-Feierlichkeiten ist ein Mundartabend unter dem Motto "ässa ond trinka". Die Mundartexperten des Heimat- und Geschichtsvereins Meßstetten, Anita Domschke, Rösle Bodmer, Manuela Parlow-Fritz, Helga Riehm und Dieter Bodmer, werden den Zuhörern – "Ortsansässiga, Rei­gschmeckda, aber au Auswärtiga" – den schwäbischen Dialekt mit längst vergessenen Wörtern vortragen. Auch die Zuhörer dürfen sich mit ihrem schwäbischen Wortschatz gerne in die Runde einbringen und den Abend so mitgestalten. Anschließend kann beim deftigen schwäbischen Imbiss das eine oder andere "rommgnobld" werden. Die Veranstaltung findet am Freitag, 11. Mai, im Natur-Erlebnis-Zentrum in Oberdigisheim, Widumstraße 39, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.