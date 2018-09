Meßstetten. Ein Motorrad fahrer hat sich am Montagabend bei einem Sturz leicht verletzt. Gegen 22 Uhr war der 19-Jährige auf der Landstraße von Meßstetten nach Unterdigisheim unterwegs gewesen. In der langgezogenen Kurve oberhalb der Erddeponie kam ihm ein Auto auf seiner Spur entgegenkam. Dessen Fahrer überholte laut Polizei gerade ein anderes Auto. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich der 19-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen aus und stürzte dort. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die beiden Autos fuhren derweil weiter. Daher ermittelt das Polizeirevier Balingen wegen Unfallflucht gegen den Überholer und bittet unter Telefon 07433/264 -0 um Hinweise.