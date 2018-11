Meßstetten Mitreißend musiziert bis zum "Amen"

Mit der Wahl des Gospelchors hat der Verein einen Volltreffer im Hinblick auf den Geschmack der Konzertgäste erzielt, was die große Resonanz deutlich zeigte. Von Song zu Song stieg das Stimmungsbarometer in der Kirche.

Unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy sang der Chor "Great Day", "How Great Is Your Love" und das bekannte "You Rise Me Up". Bereichert wurde der Auftritt von den Soli der Sängerin Verena Rissel und Armin Glatz, die mit ihre herausragender Stimme die Wirkung des großen Chors zusätzlich unterstrich.

Musikalisch begleiteten Wolfgang Fischer am Keyboard, Ralf Gugel am Bass und Andy Schoy am Schlagzeug den imposanten Gesang.