Meßstetten Mit Sonnenblumen das Ortsbild verschönern

Meßstetten-Oberdigisheim. Kurt Clesle aus Oberdigisheim konnte am 17. Dezember auf 90 Jahre in seinem Heimatort zufrieden zurückblicken. Er wuchs mit seiner Schwester Annelore verheiratete Vogel auf. Nach besuchter Volksschule im Ort half er in der elterlichen Landwirtschaft und wurde am Ende des Krieges als Jugendlicher in die Pfalz mobilisiert, um Panzersperren zu fertigen.