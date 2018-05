Meßstetten Mit Ministerin und Landrat im Wildgehege

Meßstetten. Zusammen mit dem Landrat des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli, wandert die baden-württembergische Wirtschaftsministerin und CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Hoffmeister-Kraut am 30. Mai im Wildgehege und auf dem Truppen-übungsplatz, und zwar bei jedem Wetter. Die Gruppe bricht um 15 Uhr am Parkplatz des Wildgeheges in der Meßstetter Geißbühlstraße auf; Jörg Hohmann und Forstamtmann Andreas Schellein führen die Wanderung. Zum Abschluss am Kiosk des Wildgeheges sind gegen 17 Uhr auch Nicht-Wanderer willkommen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung im Wahlkreisbüro, Telefon 07433/ 91 8 66, E-Mail jutta.knipp@hoffmeister-kraut.de erforderlich.