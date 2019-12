Meßstetten Miss Germany: Lelia König eine Runde weiter

Lelia König ist nicht wie die meisten anderen Bewerberinnen bei der Miss-Germany-Wahl, wohl aber wie viele andere Frauen in ihrem Alter. Die 24-Jährige ist hübsch und selbstbewusst, jedoch nicht das, was man unter einem Modeltyp versteht (wir berichteten). Deswegen hat sich die gebürtige Meßstetterin, die aufgrund ihres Studienorts Jena für das Bundesland Thüringen antritt, nicht die größten Chancen ausgerechnet, nach dem Online-Voting unter die Top 10 in Thüringen zu kommen.