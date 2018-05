Meßstetten Ministerin unter Heiligen und Tieren

Meßstetten. Sogar ein Fernsehteam war dabei, als Nicole Hoffmeister-Kraut, die baden-württembergische Wirtschaftsministerin und CDU-Landtagsabgeordnete für den Zollernalbkreis, am Mittwochnachmittag auf Einladung des CDU-Kreisverbandes Zollernalb mit Landrat Günther-Martin Pauli und rund 60 Wanderern das Wildgehege in Meßstetten und einen Teil des Truppenübungsplatzes erkundet hat. Bei herrlichem Sommerwetter führte Jörg Hohmann vom Förderverein Wildgehege die Gäste, informierte sie über die Arbeiten des Wildgehegevereins und den Wildbestand in den Gehegen. Ein prächtiger Hirsch wunderte sich über die vielen Besucher, die danach die nicht weniger prächtigen Pfauen in den Volieren bestaunten, bei den Hasen vorbeischauten und dann zum Damwildgehege weitergingen, wo Nicole Hoffmeister-Kraut zur Gruppe stieß – der Verkehr hatte sie ausgebremst. Vorbei am Kiosk ging es zum Schwarzwildgehege, wo die Wildschweine mit den jungen gestreiften Frischlingen die ganze Aufmerksamkeit auf sich zogen, zu den Zwergziegen und zum Mufflonwild, das aus sicherer Entfernung neugierig die Besucher beobachtete. Forstamtmann Andreas Schellein vom Bundesforstamt übernahm die Führung auf dem eigens freigegebenen Gelände des Truppenübungsplatzes, auf dem Wiesen und Bäume blühen. Auf der Dreibahnengemarkung hatte die Gruppe einen schönen Blick auf die Ruine des Nachbaues der Burg Wildenstein, die am Horizont zu erkennen war, und Schellein erklärte, dass die Wiesen seit über 100 Jahren durch Schafbeweidung gepflegt werden und eines der bedeutendsten Flora-Fauna-Habitat-Gebiete Baden-Württembergs sind.

Interessantes wusste er auch über die Schmetterlingsarten Ameisen-Bläuling und Thymian-Ameisenbläuling zu erzählen, die sich auf den Ameisenwiesen tummeln.

In einem großen hohlen Felsen, an der Barbaragrotte, steht die Heilige Barbara, Schutzpatronin der Feuerwerker, und außerdem bekamen die Gäste Übungsobjekte, darunter mehrere Zugwaggons, zu sehen.