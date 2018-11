Meßstetten Michelezunft startet in die neue Fasnetssaison

Falkenburger regte noch an, dass man dieses Jahr am Schmotzigen Donnerstag erneut darauf achten soll, in Zweierreihen zum Rathaus sowie zur Schule und von dort wieder zurück zu marschieren.

Matthias Schill ließ als Schriftführer die Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr, die Teilnahmen an den auswärtigen Umzügen und den Rathausstürmen am Schmotzigen Donnerstag Revue passieren. Kassierer Tobias Butz legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Bürgermeister Frank Schroft sprach ein großes Lob an die Zunft für die durchs gesamte Jahr hindurch geleistete Arbeit aus. Es sei schön, dass die Michele den Brauchtum und die Tradition der Fasnet so pflegten.

Bei den anstehenden Wahlen im Ausschuss mussten für den stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Kapla und den Schriftführer Matthias Schill neue Funktionäre gewählt werden. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist nun Heiko Wäschle, und die Schriftführertätigkeiten übernimmt künftig Claudia Strobel. Ausgeschieden als Beisitzerin ist Christine Graf.