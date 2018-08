Meßstetten-Hartheim. Der Ausflug der Michelezunft findet am Samstag, 1. September, statt. Abfahrt ist um 7 Uhr an der Bushaltestelle. Die Bodensee-Wasserversorgung und der Campus Galli in Meßkirch werden besucht.Die Personalausweisnummer muss angegeben werden. Möglich ist die Anmeldung über die Whats-App "Michelegruppe" sowie bei Michael Falkenburger unter 0152/ 27 38 70 02 oder bei Andreas Kapla unter 0152/52 73 58 95.