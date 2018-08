Für seine 100. Blutspende ist Michael Gersten-ecker aus Hartheim bei der jüngsten Blutspendenaktion in Meßstetten geehrt worden: Der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Felix Steidle und Bereitschaftsleiterin Rebekka Robnig überreichten ihm eine Flasche Sekt. Der heute 42-jährige hatte sich mit 18 von seinem Patenonkel zur ersten Blutspende überreden lassen – zu ihr war er noch mit flauem Gefühl im Magen gegangen, alle weiteren absolvierte er ohne Nervosität. Er spendet vier- oder fünfmal im Jahr, wird also nicht nur in Meßstetten zur Ader gelassen, sondern nimmt Termine im gesamten Zollernalbkreis und in den Kreisen Sigmaringen und Tuttlingen wahr.