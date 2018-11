Meßstetten Meßstetter gehen hoch hinaus

Erstes Ziel war der Berggasthaus Höchsten mit dem dazugehörigen Aussichtspunkt. Nachdem sich die 15 Jahrgänger bei einem ausgiebigen Mittagessen gestärkt hatten, ging die Fahrt weiter durch den Pfändertunnel nach Vorarlberg und anschließend auf die 1550 Meter hoch gelegene Meßstetter Hütte im Großen Walsertal. Dem Begrüßungssekt auf der sonnenüberfluteten Terrasse folgte ein lustiger Hüttenabend. Nach einer kurzen Nacht wurden am zweiten Tag nach dem Frühstück die Wanderstiefel geschnürt. Mehr als 400 Höhenmeter bewältigten die Wanderer beim zweistündigen schweißtreibenden Anstieg auf den Hochgerach. Auf dem Gipfel belohnte eine tolle n Aussicht über die benachbarte Bergwelt die Gruppe für die Mühe. Am dritten Tag trat sie nach einem selbst zubereiteten Mittagessen die Heimreise an. Zum Ausklang des gelungenen Ausfluges kehrten die Meßstetter im Gasthaus Linde in Albstadt ein.