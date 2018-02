Der Meßstetter Gemeinderat hat dem Handels- und Gewerbevereins Meßstetten in seiner jüngsten Sitzung beide verkaufsoffene Sonntage genehmigt, die dieser beantragt hatte. Der erste soll parallel zum Frühlingsfest am 15. April, der zweite zum Herbstfest am 14. Oktober über die Bühne gehen. Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, die evangelisch-methodistische und die neuapostolische Gemeinde sowie die Süddeutsche Gemeinschaft hatten keine Einwände gegen die beiden Termine vorgebracht. Die Ladenöffnungszeit darf an beiden Sonntagen fünf Stunden nicht überschreiten. Archiv-Foto: Lissy