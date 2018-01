Meßstetten Mehr als 50 haben Hilfe erfahren

Sie war im Sommer 2016 eröffnet worden und hatte im Auftrag des Landkreises Zollernalb unbegleitete Minderjährige betreut. Der Auftrag war es, sie vorübergehend aufzunehmen, zu versorgen und zu begleiten sowie gemeinsam mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst und den Vormündern des Jugendamtes Zollernalb eine geeignete Anschlussmaßnahme zu erarbeiten.

Mehr als 50 Jugendliche haben dort Hilfe bekommen

Dabei arbeiteten die Verantwortlichen sowohl mit den Jugendlichen, die direkt in der Lea in Meßstetten angekommen waren, als auch mit solchen, die aus anderen Landkreisen zugewiesen wurden. Mehr als 50 Jugendliche aus unterschiedlichen Herkunftsländern hatten dadurch in den vergangenen anderthalb Jahre eine vorübergehende, sichere und zur Stabilisierung beitragende Heimat und somit die Chance auf eine geeignete Anschlussmaßnahme.