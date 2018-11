Meßstetten Manches ist auch sehr anstrengend

Bis zur Entscheidung vergeht noch Zeit

"Wir durften zwei schöne Werkstücke herstellen. Es war sehr interessant. Die Praktikumswoche hat mir sehr gefallen und mich bei meinem Berufswunsch bestärkt", reflektierte Robin Fischer sein Praktikum.

Bis die Schüler sich endgültig für ihren weiteren Berufsweg festlegen werden, vergeht noch etwas Zeit. Bis dahin werden sie an der Realschule Meßstetten weiterhin so gut es geht auf ihre Zukunft vorbereitet. Die Schüler werden noch viele Impulse durch die Lehrer, den Berufsberater, außerschulische Partner und die Eltern bekommen. Firmenbesichtigungen, Workshops und vieles mehr ergänzen das Angebot an der Realschule Meßstetten zur Berufsorientierung. Einige Schüler werden in den Ferien weitere Praktika absolvieren.